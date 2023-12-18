МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо дать власть оппозиции в преддверии выборов 2024 года, пишет американская Politico. Немецкое СМИ сообщило, что Зеленский забыл о своем обещании

Неудачное контрнаступление ВСУ вызвало мрачные дискуссии о тупике в конфликте с Россией. В стране создалась атмосфера напряженности из-за конфликта между лидером Украины и военным командованием, а также задержек с военной помощью со стороны США.

Теперь с этим давлением необходимо бороться, пишет старший научный сотрудник Атлантического совета Андриан Каратницкий (сейчас к изданию готовится его книга "Украина на поле боя: от независимости до войны с Россией").

"Аналитики и политики начали стрелять в военных и политических лидеров Украины, обвиняя их в провале военных усилий и даже рассуждая о поражении", — пишет автор материала.

Уровень поддержки Зеленского ослабевает, президентские выборы в 2024 году практически невозможны из-за того, что несколько миллионов избирателей находятся за пределами Украины, а в условиях военных боев они совсем маловероятны. Зеленский открыто солгал в интервью Fox News о ходе военных действий

Опрос, проведенный в середине ноября 2023 года, показал, что рейтинг доверия Зеленскому составляет всего 32 процента, то есть треть украинцев ему не доверяет. Это резкое снижение по сравнению с опросами, проведенными ранее в текущем году.

Зеленскому пора подумать о том, чтобы создать правительство национального единства на широкой основе, что может помочь уменьшить критику со стороны оппозиции.

Главный вопрос: хватит ли лидеру Украины гибкости, чтобы сломать свое презрение к большинству лидеров оппозиции и изменить свой стиль управления, резюмирует автор статьи.