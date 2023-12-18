ПЕКИН, 18 дек — ПРАЙМ. Рост торговли России и Китая является следствием устойчивости экономик двух стран, несмотря на вызовы и фрагментацию мировой экономики, заявил в понедельник министр финансов РФ Антон Силуанов. В России оценили рост товарооборота страны с ОАЭ за восемь месяцев

"Рост торговли — это также следствие устойчивости экономик наших стран, несмотря на те вызовы, турбуленции, фрагментации мировой экономики, которые мы вместе с вами наблюдаем", — заявил Силуанов, открывая девятый финансовый диалог России и Китая.

И в этих условиях, указал он, "действительно, наша задача обеспечить финансовую стабильность в наших странах".

"Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить выполнение всех тех планов, которые включены в бюджеты наших стран, и, соответственно, это будет способствовать развитию наших экономик, созданию новых рабочих мест, укреплению доверия к финансовой системе", — добавил российский министр.

Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России за январь-ноябрь 2023 года вырос на 26,7%, составив рекордные 218,17 миллиарда долларов, таким образом, установленная лидерами двух стран на 2024 год цель уже достигнута. Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 100,33 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 50,2%, поставки из РФ в КНР выросли на 11,8%, составив 117,84 миллиарда долларов.

По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году.