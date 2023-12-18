ПЕКИН, 18 дек — ПРАЙМ. Импорт товаров из Китая в Россию значительно увеличивался в этом году, для российской стороны это крайне важно, заявил в понедельник министр финансов РФ Антон Силуанов. Китай стал лидером на мировом автомобильном рынке в ноябре

Силуанов и министр финансов КНР Лань Фоань в понедельник в Пекине проводят Девятый Финансовый диалог России и Китая.

"Мы видим, что активно развиваются торговые российско-китайские отношения. И действительно, в этом (году – ред.) за 11 месяцев уже превышен порог 200 миллиардов долларов внешней торговли, причем значительно увеличивался в нашу страну и импорт товаров из Китая, что для нас крайне важно", — заявил Силуанов.

По его словам, важно также, что в торговле более 90% товарооборота осуществляется в национальных валютах: в китайских юанях и российских рублях, создана и необходима расчетная инфраструктура, которая обеспечивает взаимную торговлю.

Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России за январь-ноябрь 2023 года вырос на 26,7%, составив рекордные 218,17 миллиарда долларов, таким образом, установленная лидерами двух стран на 2024 год цель уже достигнута. Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 100,33 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 50,2%, поставки из РФ в КНР выросли на 11,8%, составив 117,84 миллиарда долларов.

По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году.