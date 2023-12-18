МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Товарооборот России и Китая по итогам января-ноября уже превысил 200 миллиардов долларов, а по итогам года может составить 220 миллиардов, сообщил врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов. Оверчук оценил рост товарооборота России и Армении за девять месяцев

"По нашим данным, за 11 месяцев — 201,5 миллиарда долларов. То есть мы ту задачу, которую ставили наши лидеры, мы уже выполнили за 11 месяцев. Наш прогноз, что годовой объем торговли с Китаем будет порядка 220 миллиардов долларов", — сказал Давыдов в интервью телеканалу "Россия 24".

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ранее поставили задачу удвоить товарооборот двух стран, доведя его со 100 миллиардов долларов в год, как в 2018 году, до 200 миллиардов к 2024 году.

По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.