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Товарооборот России и Китая превысил 200 миллиардов долларов
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Товарооборот России и Китая по итогам января-ноября уже превысил 200 миллиардов долларов, а по итогам года может составить 220 миллиардов, сообщил врио главы Федеральной... ПРАЙМ, 18.12.2023
финансы, экономика, новости, товарооборот, россия, китай
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Товарооборот России и Китая по итогам января-ноября уже превысил 200 миллиардов долларов, а по итогам года может составить 220 миллиардов, сообщил врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов.
"По нашим данным, за 11 месяцев — 201,5 миллиарда долларов. То есть мы ту задачу, которую ставили наши лидеры, мы уже выполнили за 11 месяцев. Наш прогноз, что годовой объем торговли с Китаем будет порядка 220 миллиардов долларов", — сказал Давыдов в интервью телеканалу "Россия 24".
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ранее поставили задачу удвоить товарооборот двух стран, доведя его со 100 миллиардов долларов в год, как в 2018 году, до 200 миллиардов к 2024 году.
По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.