ВАРШАВА, 18 дек — ПРАЙМ. Новое правительство Польши собирается увеличить дефицит бюджета, передает радиостанция RMF FM. Раскрыто, как Польша вредит экономике Украины

"Дыра в новом государственном бюджете в следующем году может превысить 200 миллиардов злотых (около 50 миллиардов долларов по текущему курсу). Все выходные команда финансового ведомства вместе с новым министром Анджеем Доманьским готовила собственную версию бюджета", — сказано в сообщении.

По данным радиостанции, правительство Матеуша Моравецкого оставило после себя бюджет с рекордным дефицитом — более 164 миллиардов злотых (около 41 миллиарда долларов).

Новому правительству необходимо дополнительно выделить 15 миллиардов злотых на увеличение зарплат в государственном секторе, 15 миллиардов злотых на образование и 5 миллиардов злотых на оплачиваемые отпуска для владельцев микропредприятий, а также продление нулевого НДС на продукты питания. Чтобы найти недостающие деньги, увеличение государственного долга является единственным возможным путем, отмечается в сообщении.

Ранее 15 октября в Польше прошли парламентские выборы, по результатам которых правительство Муравецкого ушло в отставку. Вотум доверия от сейма получил новый состав правительства во главе с Дональдом Туском.