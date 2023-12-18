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2023-12-18T12:16:44+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231218/842596393.html
Новые власти Польши увеличат дефицит бюджета для исполнения обещаний
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Новое правительство Польши собирается увеличить дефицит бюджета, передает радиостанция RMF FM. "Дыра в новом государственном бюджете в следующем году может превысить 200... ПРАЙМ, 18.12.2023
финансы, экономика, новости, польша, госдолг, бюджет
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАРШАВА, 18 дек — ПРАЙМ. Новое правительство Польши собирается увеличить дефицит бюджета, передает радиостанция RMF FM.
"Дыра в новом государственном бюджете в следующем году может превысить 200 миллиардов злотых (около 50 миллиардов долларов по текущему курсу). Все выходные команда финансового ведомства вместе с новым министром Анджеем Доманьским готовила собственную версию бюджета", — сказано в сообщении.
По данным радиостанции, правительство Матеуша Моравецкого оставило после себя бюджет с рекордным дефицитом — более 164 миллиардов злотых (около 41 миллиарда долларов).
Новому правительству необходимо дополнительно выделить 15 миллиардов злотых на увеличение зарплат в государственном секторе, 15 миллиардов злотых на образование и 5 миллиардов злотых на оплачиваемые отпуска для владельцев микропредприятий, а также продление нулевого НДС на продукты питания. Чтобы найти недостающие деньги, увеличение государственного долга является единственным возможным путем, отмечается в сообщении.
Ранее 15 октября в Польше прошли парламентские выборы, по результатам которых правительство Муравецкого ушло в отставку. Вотум доверия от сейма получил новый состав правительства во главе с Дональдом Туском.