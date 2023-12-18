МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Китайская экономика начнет восстанавливаться после кризиса в 2024 году, передает агентство Reuters, сославшись на прогноз Финансово-экономического управления Коммунистической партии КНР. Азаров предрек Украине сахарный кризис

Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на главу отдела экономики Китая в инвестбанке Macquarie Group Ltd Ларри Ху, что экономика Китая сильнее замедлилась в ноябре.

Как пишет Reuters, восстановлению китайской экономики поспособствует низкий уровень потребительских цен, небольшой размер госдолга, и другие факторы, которые позволят местным органам реализовать денежно-кредитную и фискальную политику.

На этом фоне, по данным издания, Пекин сосредоточится на проблеме ограниченного внутреннего спроса, развитии высокотехнологических секторов, туризма, а также поддержке строительной отрасли.