2023-12-18T13:32:03+03:00
2023-12-18T13:32:03+03:00
2023-12-18T13:32:03+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231218/842597914.html
Китайской экономике предрекли оживление
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Китайская экономика начнет восстанавливаться после кризиса в 2024 году, передает агентство Reuters, сославшись на прогноз Финансово-экономического управления Коммунистической... ПРАЙМ, 18.12.2023
экономика, новости, китай, кризис, экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/84242/45/842424511.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84242/45/842424511.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84242/45/842424510.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84242/45/842424510.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84242/44/842424498.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84242/44/842424498.jpg
https://1prime.ru/Agriculture/20231218/842594993.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Китайская экономика начнет восстанавливаться после кризиса в 2024 году, передает агентство Reuters, сославшись на прогноз Финансово-экономического управления Коммунистической партии КНР.
Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на главу отдела экономики Китая в инвестбанке Macquarie Group Ltd Ларри Ху, что экономика Китая сильнее замедлилась в ноябре.
Как пишет Reuters, восстановлению китайской экономики поспособствует низкий уровень потребительских цен, небольшой размер госдолга, и другие факторы, которые позволят местным органам реализовать денежно-кредитную и фискальную политику.
На этом фоне, по данным издания, Пекин сосредоточится на проблеме ограниченного внутреннего спроса, развитии высокотехнологических секторов, туризма, а также поддержке строительной отрасли.