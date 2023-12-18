БРЮССЕЛЬ, 18 дек — ПРАЙМ. Новый 12-й пакет антироссийских санкций вступит в силу уже в понедельник, передает агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник в Евросоюзе. Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС, пишет СМИ

"Запущена письменная процедура (формального утверждения санкций на уровне министров стран ЕС), и мы ожидаем публикацию уже сегодня", — следует из заявления источника агентства.

Тем не менее, точное время публикации документа не разглашается.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Россия намерена справиться с постоянно нарастающим санкционным давлением.

Российская сторона неоднократно отмечала, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве заявляли, что Западу не хватает мужества признать провал и неэффективность антироссийских санкций.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.