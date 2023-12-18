2023-12-18T14:00:46+03:00
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2023
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Стало известно, когда вступит в силу 12-й пакет антироссийских санкций
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Новый 12-й пакет антироссийских санкций вступит в силу уже в понедельник, передает агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник в Евросоюзе. "Запущена письменная... ПРАЙМ, 18.12.2023
финансы, экономика, новости, россия, ес, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 18 дек — ПРАЙМ. Новый 12-й пакет антироссийских санкций вступит в силу уже в понедельник, передает агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник в Евросоюзе.
"Запущена письменная процедура (формального утверждения санкций на уровне министров стран ЕС), и мы ожидаем публикацию уже сегодня", — следует из заявления источника агентства.
Тем не менее, точное время публикации документа не разглашается.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Россия намерена справиться с постоянно нарастающим санкционным давлением.
Российская сторона неоднократно отмечала, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве заявляли, что Западу не хватает мужества признать провал и неэффективность антироссийских санкций.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.