МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Акции грузоперевозчиков Азии резко выросли из-за нападений хуситов на суда в Красном море, пишет Bloomberg. Норвежский танкер попал под предполагаемый обстрел хуситов в Красном море

Котировки акций таких компаний в Китае, Японии и Южной Корее пошли вверх на фоне ожиданий, что стоимость фрахта теперь вырастет: из-за нападений боевиков небезопасно осуществлять контейнерные перевозки через Красное море.

Стоимость акций японских грузоперевозчиков выросла на 5,8 процентов. Эти компании единственные, кто показал рост котировок, в целом японский индекс Topix упал на 1,6 процентов. Акции южнокорейской Korean Line Corp и китайской Ningbo Ocean Shipping взлетели на 10 процентов.

Угроза безопасности перевозок через Суэцкий канал может повлиять на стоимость грузоперевозок из Азии в Европу или восточное побережье США: судам придется выбирать более длинные, но менее опасные пути доставки грузов. К примеру, смена маршрута Суэцкого транзита для торговли между Азией и Европой вокруг мыса Доброй Надежды (ЮАР) добавит 10-14 дней пути к перевозке.

В случае глобального изменения логистики: когда все суда, которые шли через Суэцкий канала будут направлены по альтернативным маршрутам, то рынок контейнерной перевозки ждет сокращение предложения на 6 процентов.