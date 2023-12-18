2023-12-18T15:32:00+03:00
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2023
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Красное море стало небезопасным: кто выиграет от этого
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Акции грузоперевозчиков Азии резко выросли из-за нападений хуситов на суда в Красном море, пишет Bloomberg. Котировки акций таких компаний в Китае, Японии и Южной Корее пошли... ПРАЙМ, 18.12.2023
транспорт, бизнес, экономика, мировая экономика, новости, суэцкий канал, акции, грузоперевозки, хуситы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Акции грузоперевозчиков Азии резко выросли из-за нападений хуситов на суда в Красном море, пишет Bloomberg.
Котировки акций таких компаний в Китае, Японии и Южной Корее пошли вверх на фоне ожиданий, что стоимость фрахта теперь вырастет: из-за нападений боевиков небезопасно осуществлять контейнерные перевозки через Красное море.
Стоимость акций японских грузоперевозчиков выросла на 5,8 процентов. Эти компании единственные, кто показал рост котировок, в целом японский индекс Topix упал на 1,6 процентов. Акции южнокорейской Korean Line Corp и китайской Ningbo Ocean Shipping взлетели на 10 процентов.
Угроза безопасности перевозок через Суэцкий канал может повлиять на стоимость грузоперевозок из Азии в Европу или восточное побережье США: судам придется выбирать более длинные, но менее опасные пути доставки грузов. К примеру, смена маршрута Суэцкого транзита для торговли между Азией и Европой вокруг мыса Доброй Надежды (ЮАР) добавит 10-14 дней пути к перевозке.
В случае глобального изменения логистики: когда все суда, которые шли через Суэцкий канала будут направлены по альтернативным маршрутам, то рынок контейнерной перевозки ждет сокращение предложения на 6 процентов.