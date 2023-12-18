МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Греция второй год подряд становится страной с наиболее успешной экономикой, пишет британский The Economist. Греция в четыре раза увеличила экспорт газа в соседние страны

Мировой ВВП, по оценкам издания, вырастет на 3 процента, несмотря на глобальные ожидания рецессии в 2023 году.

The Economist проанализировал данные 35 наиболее богатых стран по пяти экономическим и финансовым показателям (базовая инфляция, расширенная инфляция, ВВП, рабочие места и показатели фондового рынка). первые пять мест заняли Греция, Южная Корея, США, Израиль и Люксембург.

"Греция опять показывает поразительный результат для экономики, которая долгие годы считалась олицетворением неэффективного управления", — пишет журнал.

При этом, много "лентяев" оказались в Северной Европе, в том числе Великобритания, Германия, Швеция и Финляндия. Это страны попали во вторую половину рейтинга.

Как добавляет издание, в 2023 году одной из глобальных проблем стала инфляция. Так, базовая инфляция, пишет The Economist, хорошо показала себя в Японии и Южной Корее, однако в большинстве европейских стран показатель оказался под значительным давлением.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США.