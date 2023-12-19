МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Российское руководство превратило уход западного бизнеса в удачу для государства, по итогам текущего года рост ВВП страны составит 3,5%, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Неожиданный фаворит. Британцы назвали самую успешную экономику

"Как признает одно из ведущих американских изданий, "Вашингтон рассчитывал, что уход западных компаний поможет задушить российскую экономику. Но руководство России имело другие планы и превратило бойкот западных компаний в удачу для государства", — написал он в своем Telegram-канале.

Володин отметил, что западный бизнес из-за своих действий потерял более 103 миллиардов долларов, деньги остались в России, а рост ВВП РФ по итогам 2023 года составит 3,5%, добавил он.

Спикер напомнил, что после утверждения Евросоюзом 12-го санкционного пакета введено уже 18 772 незаконные ограничительные меры. При этом европейские страны, действуя под диктовку Вашингтона, наносят вред прежде всего своим гражданам.

"Прогнозируется спад в экономике еврозоны в течение полугода. Это означает рецессию — первую со времён пандемии коронавируса", — отметил Володин.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.