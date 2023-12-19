Володин: по итогам 2023 года рост ВВП России составит 3,5 процента
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Российское руководство превратило уход западного бизнеса в удачу для государства, по итогам текущего года рост ВВП страны составит 3,5%, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Как признает одно из ведущих американских изданий, "Вашингтон рассчитывал, что уход западных компаний поможет задушить российскую экономику. Но руководство России имело другие планы и превратило бойкот западных компаний в удачу для государства", — написал он в своем Telegram-канале.
Володин отметил, что западный бизнес из-за своих действий потерял более 103 миллиардов долларов, деньги остались в России, а рост ВВП РФ по итогам 2023 года составит 3,5%, добавил он.
Спикер напомнил, что после утверждения Евросоюзом 12-го санкционного пакета введено уже 18 772 незаконные ограничительные меры. При этом европейские страны, действуя под диктовку Вашингтона, наносят вред прежде всего своим гражданам.
"Прогнозируется спад в экономике еврозоны в течение полугода. Это означает рецессию — первую со времён пандемии коронавируса", — отметил Володин.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://1prime.ru/state_regulation/20231219/842604653.html