МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Конечная цель возглавляемой США операции коалиции в Красном море — поддержка Израиля и предотвращение распространения конфликта на весь регион, заявил РИА Новости российский военный аналитик Игорь Коротченко. Нетаньяху подорвал позитивное видение Израиля в мире, заявили в США

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в проводимой из-за атак йеменских хуситов на торговые суда операции "Страж процветания" примут участие Британия, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Испания.

"Можно ожидать не только перехват запущенных хуситами ракет, беспилотников либо предупреждение высадки десанта с использованием вертолетов для остановки коммерческих судов, осуществляющих перевозки, в том числе и в интересах Израиля", — сказал он.

Аналитик не исключил нанесения превентивных ударов по позициям хуситов, особенно по тем средствам вооружения, которые они могут задействовать.

По мнению Коротченко, основная цель Вашингтона в конечном счете — поддержка израильской операции по уничтожению ХАМАС в секторе Газа и купирование разрастания конфликта. Он также полагает, что операция может содержать и "месседж Ирану" — при необходимости проецирование силы может затронуть не только его прокси, но и территорию самой страны, считает эксперт.

"Но это однозначно будет большая война, поэтому я думаю, что здесь и коалиция, и Тегеран будут достаточно аккуратно действовать, чтобы не спровоцировать полномасштабный конфликт", — уточнил он.

По мнению Коротченко, операция будет проводиться "не неделю и не две", но все будет зависеть от активности хуситов и того, насколько много средств ракетного нападения и беспилотников они будут иметь в арсенале.

Ранее на ситуацию в Красном море обратили зарубежные СМИ. По данным New York Post, в ходе операции некоторые страны будут проводить патрулирование, а другие — заниматься разведкой в южной части Красного моря и в Аденском заливе.

По данным Financial Times, через Красное море проходят более девяти миллионов баррелей нефти в день — почти одна десятая мирового спроса. Wall Street Journal отметила, что многие крупнейшие мировые производители нефти и другие грузовладельцы уже начали направлять свои суда по другим путям, что спровоцировало скачок цен на нефть и страховых тарифов.