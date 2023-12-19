МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Импортное вино стоимостью до 700 рублей за бутылку исчезнет из магазинов в России к началу 2025 года, заявил в беседе с РБК президент Simple Group Максим Каширин. Патрушев заявил, вино в России производят без ввозимого балка

Это произойдет, полагает он, в основном из-за роста импортных таможенных пошлин и акцизных ставок на тихие и игристые вина.

В июле 2023 года правительство России в ответ на западные санкции подняло ставки таможенных пошлин на зарубежные вина с 12,5 до 20 процентов. Наиболее чувствительно на пошлину отреагировали вина до 5 евро (до 700 рублей) за бутылку.

Рост цен в Европе также сказывается на конечных ценах импортного вина: в большинстве стран заметная инфляция, происходит рост стоимости стеклотары, картона, транспортных расходов, электроэнергии. Все это приведет к тому, что некоторая "категория вин просто умрет", считает Каширин.

Исчезновение таких вин будет происходить постепенно, поскольку еще до повышения пошлины дистрибьюторы делали запасы. По оценкам Каширина, процесс исчезновения таких вин с прилавков будет проходить в течение 2024 года и закончится к началу 2025 года.

Кроме того, с 1 мая 2024 года повышаются ставки акциза на все вино: с действующих сейчас 34 рублей за 1 литр тихого вина и 45 рублей за 1 литр игристого до 108 рублей и 141 рублей соответственно.