МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию выведет из-под курсовых экспортных пошлин некоторые категории товаров, сообщил "Ведомостям" секретариат первого вице-премьера Андрея Белоусова. В РСПП заявили об остановке мегапроектов из-за экспортных пошлин

Отмечается, что пошлинами не будут облагаться лекарственные препараты и фармацевтические субстанции, химическая продукция, металлические бытовые изделия, некоторые промышленные инструменты, а также пастила, зефир, соевый белковый протеин и другие товары.

По данным "Ведомостей", решение вступит в силу во второй половине января 2024 года.

Издание сообщило, что перечень освобождаемых товаров сформировали по итогам консультаций с бизнесом и согласовали в Минэкономразвития, Минпромторге и Минсельхозе. При этом МЭР подготовит соответствующее постановление правительства РФ.

Директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности министерства Лилия Щур-Труханович рассказала изданию, что цель изменений — "поддержание привлекательности экспортных поставок и сохранение приемлемого уровня рентабельности компаний". По ее словам, диалог с российскими экспортерами на эту тему будет продолжен.