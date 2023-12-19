2023-12-19T10:45:50+03:00
2023-12-19T10:45:50+03:00
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2023
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Правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию выведет из-под курсовых экспортных пошлин некоторые категории товаров, сообщил "Ведомостям"... ПРАЙМ, 19.12.2023
финансы, бизнес, экономика, новости, россия, курсовые пошлины, правительство рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию выведет из-под курсовых экспортных пошлин некоторые категории товаров, сообщил "Ведомостям" секретариат первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Отмечается, что пошлинами не будут облагаться лекарственные препараты и фармацевтические субстанции, химическая продукция, металлические бытовые изделия, некоторые промышленные инструменты, а также пастила, зефир, соевый белковый протеин и другие товары.
По данным "Ведомостей", решение вступит в силу во второй половине января 2024 года.
Издание сообщило, что перечень освобождаемых товаров сформировали по итогам консультаций с бизнесом и согласовали в Минэкономразвития, Минпромторге и Минсельхозе. При этом МЭР подготовит соответствующее постановление правительства РФ.
Директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности министерства Лилия Щур-Труханович рассказала изданию, что цель изменений — "поддержание привлекательности экспортных поставок и сохранение приемлемого уровня рентабельности компаний". По ее словам, диалог с российскими экспортерами на эту тему будет продолжен.