МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Объем взаимной торговли между Россией и Индией за первые три квартала текущего года превысил 3,9 триллиона рублей — такие показатели позволяют обновить исторический рекорд за год, заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач. Индийско-российский бизнес-диалог пройдет в Москве 19 декабря

"За январь-сентябрь текущего года объем взаимной торговли между нашими странами уже превысил 3,9 триллиона рублей. Это с уверенностью можно сказать, что в этом году мы обновим наш исторический рекорд взаимной торговли. Мне кажется, что это тоже очень серьезный знак и символ того, что то, что мы делаем — мы делаем правильно", — сказал он в ходе выступления в рамках Индийско-российского бизнес-диалога.

Замминистра напомнил, что и в прошедшем году РФ и Индия достигли рекордного объема товарооборота: "По данным российской статистики за 2022 год, двусторонний товарооборот между нашими странами в два с лишним раза превысил объем торговли за предыдущий — 2021 год, составил свыше 2,5 триллионов рублей. При этом очень серьезно вырос и экспорт, и импорт".

Он также добавил, что в том числе экспорт из России в Индию за первые три квартала текущего года вырос более чем вдвое, превысив 3,5 триллиона рублей. "И как результат ранее предпринятых Российской Федерацией мер по облегчению условий импорта из дружественных стран, мы наблюдаем устойчивый рост поставок из Индии. За (первые- ред.) три квартала текущего года темпы роста составили… 38%. А прирост импорта продукции сельского хозяйства и продовольствия превысил 47%", — добавил он.

"Это колоссальные цифры с учетом тех абсолютных объемов нашей торговли, такие темпы действительно удивительные и знаковые", — подчеркнул Вольвач.

Индийско-российский бизнес-диалог организован Индийским бизнес-альянсом (ИБА) при поддержке Делового совета по сотрудничеству с Индией (BCCI) департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и фонда "Росконгресс".

В мероприятии приняли участие представители бизнеса, руководители федеральных министерств, ведомств и субъектов РФ, институтов развития и общественных организаций. Центральным событием станет пленарное заседание, посвященное перспективам двусторонней торговли и росту инвестиций между Индией и Россией.