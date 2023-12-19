МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия ряда положений международных договоров по налогообложению с иностранными государствами, совершающими недружественные действия против России, следует из опубликованного документа. Путин разрешил бизнесу не учитывать голоса "недружественных" акционеров

По данным документа, в число иностранных государств вошли США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Португалия, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Ирландия, Албания, Румыния, Чехия, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория, Македония, Швейцария, Люксембург, Кипр, Греция, Мальта, Литва, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Южная Корея и Япония.

В тексте пояснительной записки к законопроекту сказано, что введение подобного ограничения связано с изменившимися условиями экономической деятельности, обусловленными введением санкций со стороны западных государств и, как следствие, беспрецедентным давлением на экономику России.

Целью приостановления является защита экономики России от негативных последствий санкций, применяющихся странами, которые проявляют враждебные действия в отношении России. Эта мера вносит изменения в существующие налоговые договоры и направлена на защиту и поддержку интересов России.