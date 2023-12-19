МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Товарооборот России и Индии, по данным индийской статистики, за 10 месяцев 2023 года достиг 54,7 миллиарда долларов, Москва вошла в четверку основных торговых партнеров Нью-Дели, заявил посол России в Индии Денис Алипов. Индийских бизнесменов призвали активнее работать в России

"По данным индийской статистики, взаимный товарооборот уже достиг 54,7 миллиарда долларов за первые 10 месяцев текущего года. Россия вошла в четверку основных торговых партнеров Индии", — сказал Алипов в ходе XIV индийско-российского бизнес-диалога, организованного медиагруппой "Россия сегодня".

Он добавил, что Россия удерживает ведущие позиции в поставках углеводородного сырья, обеспечивая более трети индийского импорта; минеральных удобрений; продукции агропромышленного и алмазно-бриллиантового комплекса.

"Позитивную динамику демонстрируют межрегиональные контакты. По сравнению с прошлым годом число визитов делегаций российских регионов в Индию выросло в 1,5 раза", — сообщил дипломат.

По словам Алипова, в лидерах традиционно находится Москва, но за ней "активно тянутся" Санкт-Петербург, Пермский и Алтайский края, Чувашия, Астрахань, Рязань, Нижний Новгород, Приморский край, Якутия и Сахалин. Он отметил, что в 2023 году выросло число бизнес-миссий и различных отраслевых мероприятий.

Индийско-российский бизнес-диалог организован Индийским бизнес-альянсом (ИБА) при поддержке Делового совета по сотрудничеству с Индией (BCCI) департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и фонда "Росконгресс". В мероприятии приняли участие представители бизнеса, руководители федеральных министерств, ведомств и субъектов РФ, институтов развития и общественных организаций. Центральным событием станет пленарное заседание, посвященное перспективам двусторонней торговли и росту инвестиций между Индией и Россией.