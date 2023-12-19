МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий полномочия госкорпорации "Роскосмос" по осуществлению от имени РФ права собственника федерального имущества, созданного или приобретенного за счет средств федерального бюджета при выполнении госконтрактов, заключенных госкорпорацией. Путин приостановил некоторые нормы международных налоговых соглашений

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Речь также идет и об ином федеральном имуществе в установленной сфере деятельности на основании решений правительства РФ, утверждающих соответствующие перечни такого имущества.