2023-12-19T13:02:16+03:00
2023-12-19T13:02:16+03:00
2023-12-19T13:02:16+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231219/842609125.html
Путин подписал закон о полномочиях "Роскосмоса" при работе с госконтрактами
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Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий полномочия госкорпорации "Роскосмос" по осуществлению от имени РФ права собственника федерального имущества, созданного... ПРАЙМ, 19.12.2023
экономика, новости, россия, путин, роскосмос
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий полномочия госкорпорации "Роскосмос" по осуществлению от имени РФ права собственника федерального имущества, созданного или приобретенного за счет средств федерального бюджета при выполнении госконтрактов, заключенных госкорпорацией.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Речь также идет и об ином федеральном имуществе в установленной сфере деятельности на основании решений правительства РФ, утверждающих соответствующие перечни такого имущества.