МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Россия "не сидит на месте" и заранее готовится к вступлению санкций ЕС в силу, за это время ищет новые альтернативные рынки для поставок отечественной продукции, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. В постпредстве России при ЕС высказались об очередных санкциях альянса

Ранее в понедельник совет ЕС утвердил новый, 12-й по счету пакет санкций против России. Согласно документу, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Также ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения — в частности, литиевых аккумуляторов и комплектующих для БПЛА. Введен запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки.

"Если вы спросите, насколько это создает проблемы и обременения для наших производителей — это создает, конечно же, дополнительные вызовы для того, чтобы определяться с альтернативными рынками поставок", — прокомментировал тему санкций вице-премьер.

"В процессе формирования этих пакетов — мы же тоже не в вакууме живем — видим, слышим, понимаем, в каких направлениях они формируют свои перспективные пожелания или решения, которые готовят. Поэтому мы тоже не спим, не сидим на месте и альтернативно для себя готовим новые рынки, куда это будет поставляться. И, конечно же, я предполагаю сроки принятия того или иного пакета: мы к этому времени стараемся уже подготовиться по альтернативе", — добавил он.