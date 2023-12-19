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Годовая инфляция в еврозоне замедлилась по итогам ноября
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Годовая инфляция в еврозоне, согласно окончательной оценке, за ноябрь замедлилась до 2,4% с 2,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата. Показатель совпал с предварительной... ПРАЙМ, 19.12.2023
экономика, новости, еврозона, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, согласно окончательной оценке, за ноябрь замедлилась до 2,4% с 2,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата.
Показатель совпал с предварительной оценкой.
В ноябре 2022 года в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 10,1%.
В месячном выражении потребительские цены в странах валютного блока, согласно окончательной оценке, снизились на 0,6%.
Базовая годовая инфляция в то же время замедлилась до 3,6% с 4,2%, что также совпало с предварительной оценкой.
Самая высокая годовая инфляция по итогам ноября была зафиксирована в Чехии (8%) и Венгрии (7,7%), самая низкая — в Дании (0,3%); в Бельгии была зафиксирована дефляция в 0,8%.