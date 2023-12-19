МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, согласно окончательной оценке, за ноябрь замедлилась до 2,4% с 2,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата. Инфляционные ожидания россиян достигли максимума с 2022 года

Показатель совпал с предварительной оценкой.

В ноябре 2022 года в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 10,1%.

В месячном выражении потребительские цены в странах валютного блока, согласно окончательной оценке, снизились на 0,6%.

Базовая годовая инфляция в то же время замедлилась до 3,6% с 4,2%, что также совпало с предварительной оценкой.

Самая высокая годовая инфляция по итогам ноября была зафиксирована в Чехии (8%) и Венгрии (7,7%), самая низкая — в Дании (0,3%); в Бельгии была зафиксирована дефляция в 0,8%.