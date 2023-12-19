МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Советский Су-27 до сих пор эффективно используют в российско-украинском конфликте, пишет американское The National Interest. Есть только МиГ. Советский истребитель до сих пор популярен у иностранцев

"В продолжающемся украинском конфликте истребители Су-27 используются обеими сторонами, как и многие другие платформы советской эпохи. Российские и украинские пилоты сошлись лицом к лицу на этих самолетах времен холодной войны, и это живое напоминание любителям авиации и военным экспертам, почему Су-27 ("Фланкер" по классификации НАТО) продолжает играть ключевую роль в современной воздушной войне", — пишет автор статьи.

Издание напоминает, что истребитель начали разрабатывать в ОКБ Сухого в 1969 году во время "холодной войны", чтобы противодействовать американскому всепогодному самолету четвертого поколения McDonnell Douglas F-15 Eagle. Требования к новому истребителю были высокими: большая дальность, хорошие характеристики на ближней дистанции, солидное вооружение и скорость не менее 2,0 Маха (в несколько раз больше скорости звука). Первое пилотирование совершил Герой СССР Владимир Ильюшин, самолет на тот момент носил название Т-10. В начале 1980-х годов истребитель под маркой Су-27 запустили в серийное производство.

По оценкам экспертов, советская разработка превзошла американскую. Россия впервые за XXI век покажет тяжелый самолет за рубежом

Как отмечает автор материала, за десятилетие появилось целое семейство истребителей на базе Су-27, включая бомбардировщик Су-34 и самолет поколения "4+" Су-35. Аппараты способны автономно действовать в бою, дополнять ударные платформы, а также обеспечивать авиационную поддержку наземным войскам, принося, таким образом, решающий перевес в боевых действиях.

Кроме того, добавляет автор, истребитель представляет собой "грузовик для бомб", способный нести ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-земля", в том числе авиабомбы, зажигательное оружие, кассетные бомбы и авиационные ракеты. Кроме того, Су-27 обладает небольшим радиолокационной площадью обнаружения, что затрудняет противнику вовремя его засечь.

Сейчас СУ-27 используют в ходе СВО как российские войска, так и ВСУ. После распада СССР на территории Украины остались 72 таких истребителей, однако у Киева есть проблемы с обслуживанием и содержанием этого парка.

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