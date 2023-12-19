TNI: Су-27 не потерял эффективности в современном воздушном бою
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Советский Су-27 до сих пор эффективно используют в российско-украинском конфликте, пишет американское The National Interest.
"В продолжающемся украинском конфликте истребители Су-27 используются обеими сторонами, как и многие другие платформы советской эпохи. Российские и украинские пилоты сошлись лицом к лицу на этих самолетах времен холодной войны, и это живое напоминание любителям авиации и военным экспертам, почему Су-27 ("Фланкер" по классификации НАТО) продолжает играть ключевую роль в современной воздушной войне", — пишет автор статьи.
Издание напоминает, что истребитель начали разрабатывать в ОКБ Сухого в 1969 году во время "холодной войны", чтобы противодействовать американскому всепогодному самолету четвертого поколения McDonnell Douglas F-15 Eagle. Требования к новому истребителю были высокими: большая дальность, хорошие характеристики на ближней дистанции, солидное вооружение и скорость не менее 2,0 Маха (в несколько раз больше скорости звука). Первое пилотирование совершил Герой СССР Владимир Ильюшин, самолет на тот момент носил название Т-10. В начале 1980-х годов истребитель под маркой Су-27 запустили в серийное производство.
По оценкам экспертов, советская разработка превзошла американскую.
Как отмечает автор материала, за десятилетие появилось целое семейство истребителей на базе Су-27, включая бомбардировщик Су-34 и самолет поколения "4+" Су-35. Аппараты способны автономно действовать в бою, дополнять ударные платформы, а также обеспечивать авиационную поддержку наземным войскам, принося, таким образом, решающий перевес в боевых действиях.
Кроме того, добавляет автор, истребитель представляет собой "грузовик для бомб", способный нести ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-земля", в том числе авиабомбы, зажигательное оружие, кассетные бомбы и авиационные ракеты. Кроме того, Су-27 обладает небольшим радиолокационной площадью обнаружения, что затрудняет противнику вовремя его засечь.
Сейчас СУ-27 используют в ходе СВО как российские войска, так и ВСУ. После распада СССР на территории Украины остались 72 таких истребителей, однако у Киева есть проблемы с обслуживанием и содержанием этого парка.
https://1prime.ru/state_regulation/20231219/842609869.html