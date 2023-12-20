МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Индия призвала страны G7 отложить решение о введении ограничений на импорт алмазов из России, поскольку механизм отслеживания происхождения этих камней остается неясным, передает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. В De Beers отметили невозможность отличить алмаз из России на таможне

В понедельник ЕС опубликовал новый пакет санкций в отношении РФ, который включил в себя экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт алмазов из России.

"Индия призвала страны "Большой семерки" отложить вводимый запрет на российские алмазы, поскольку правила отслеживания происхождения драгоценных камней остаются неясными", — говорится в сообщении агентства.

Согласно источнику, Индия также выразила свои сомнения по поводу новой системы проверки и сертификации необработанных алмазов. Такая система может потребовать обмена данными об индийских предприятиях, которым может быть "не комфортно" делиться конфиденциальной информацией.

Ранее в совместном заявлении страны G7 сообщили, что представят ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в РФ, к 1 января 2024 года. В G7 также заявили, что, предварительно, с 1 марта начнут вводить поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Страны G7, являющиеся активными импортерами необработанных алмазов, создадут механизм их проверки на основе отслеживания и сертификации к 1 сентября 2024 года, отмечается в документе.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.