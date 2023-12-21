МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Правительство России поддержало законопроект, предложенный группой депутатов Государственной Думы, о запрете иностранным аналитическим компаниям исследовать российские товарные рынки, пишет издание "Известия". Правительство продлило мораторий на проведение проверок бизнеса

По данным газеты, в законопроекте предполагается, что исследовать потребительские рынки в России смогут только российские компании, владение которыми принадлежит на 80 процентов российским физическим или юридическим лицам.

В газете отметили, что дополнительный контроль предлагается возложить на правительственную комиссию, которая будет проверять соответствие компаний закону. В случае нарушения правил, исследователи могут быть вынуждены отказаться от своей доли в судебном порядке.

Кроме того, Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Минюст и Федеральная антимонопольная служба также поддержали инициативу. Минпромторг считает, что деятельность аналитических компаний должна осуществляться в установленных рамках, учитывающих национальные интересы России, заключили в издании.