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2023
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Иностранным аналитикам закроют доступ к исследованиям в России
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Правительство России поддержало законопроект, предложенный группой депутатов Государственной Думы, о запрете иностранным аналитическим компаниям исследовать российские товарные... ПРАЙМ, 21.12.2023
финансы, экономика, новости, россия, рынки, товар
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Правительство России поддержало законопроект, предложенный группой депутатов Государственной Думы, о запрете иностранным аналитическим компаниям исследовать российские товарные рынки, пишет издание "Известия".
По данным газеты, в законопроекте предполагается, что исследовать потребительские рынки в России смогут только российские компании, владение которыми принадлежит на 80 процентов российским физическим или юридическим лицам.
В газете отметили, что дополнительный контроль предлагается возложить на правительственную комиссию, которая будет проверять соответствие компаний закону. В случае нарушения правил, исследователи могут быть вынуждены отказаться от своей доли в судебном порядке.
Кроме того, Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Минюст и Федеральная антимонопольная служба также поддержали инициативу. Минпромторг считает, что деятельность аналитических компаний должна осуществляться в установленных рамках, учитывающих национальные интересы России, заключили в издании.