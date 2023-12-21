МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Банк России 20 декабря продал в рамках валютного свопа 1,97 миллиарда юаней на 24,98 миллиарда рублей, говорится в материалах ЦБ. В ЦБ назвали запасы золота в международных резервах России

Это стало крупнейшей такой сделкой с конца июня, когда было продано 4,16 миллиарда юаней.

Банк России с 19 января 2023 года запустил новый инструмент постоянного действия по предоставлению юаней — сделки своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и расчетами по второй части сделки на следующий рабочий день.

Ежедневный максимальный лимит по данному инструменту с 19 января был установлен в размере 10 миллиардов юаней. При необходимости Банк России может его корректировать. Сделки заключаются на организованных торгах Московской биржи в режиме безадресных сделок по рабочим дням.