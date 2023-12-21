МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Политическое единство, которое сплотило страны Запада против России в начале 2022 года, сменилось разногласием, пишет индийская Indian Express. Так плохо не было давно: Европа, пообещавшая России крах, уходит в рецессию

В то же время президенту Украины Владимиру Зеленскому теперь приходится прикладывать много усилий, чтобы получить поддержку.

Все больше стран начинают прислушиваться к России, и такая эмпатия говорит о "зарождающемся на Западе правом интернационализме", пишет издание. Все больше крепнут связи между крайне правыми партиями в Европе с Республиканской партией США и Россией: из объединяет неприятие многих "прогрессивных" идей Запада (таких как открытые границы, множество гендеров и тп), а также склонность к традиционной культуре, христианский национализм и консервативные социальные ценности.

Европа потеряла спокойствие и от возвращения "призрака Дональда Трампа": до президентских выборов в США еще один год, но возможный приход в Белый дом человека, который публично говорит о своих намерениях выйти из НАТО, напрягает европейцев. Но даже вне зависимости от того, кто станет президентом, Республиканская партия дает сигналы о том, что в Вашингтоне устали поддерживать Украину и безопасность в Европе. "Наша экономика рушится": Европа в ярости из-за российских успехов

И пока в США все нестабильно, в России мало кто сомневается, что Владимир Путин будет избран на пятый президентский срок в марте 2024 года. Это также нервирует Европу, в которой началась череда выборов, с не всегда предсказуемым итогом (Голландия, Словакия и тп).

В Европе также в июне 2024 года будет избран новый парламент, а к концу следующего года обновится состав исполнительного органа ЕС — Еврокомиссии. Нынешняя ее глава Урсула фон дер Ляйен не справляется с обеспечением спокойствия в Европе: крупнейший после Второй мировой войны вооруженный конфликт на Украине не поддается разрешению с ее помощью. Евросоюз смог справиться с последствиями разрыва энергетических и экономических связей с Россией, но в области безопасности показала слабость: основную военную помощь Украине приходится оказывать Америке.

В Европе все больше хотят мирных переговоров России и Украины, поскольку Старый свет оказался не готов морально и физически к затяжному военному конфликту. США под прицелом. "Шторм" в Красном море рушит их репутацию

В начале СВО Москва терпела неудачи, но теперь российские войска возвели успешную линию обороны на востоке Украины, отразили контрнаступление ВСУ. Самой России удалось ограничить ущерб от экономических санкций Запада и вернуть экономику на путь роста. Кроме того, отмечает индийское издание, разногласия на Западе станут для Путина ключом к возвращению Россией законного места в европейском порядке.

Надежда на то, что внешнее давление либо вызовет внутренние изменения в России, либо изолирует ее от мира, оказалась нереалистичной. Зато будущее самой Европы в геополитике выглядит совсем не таким надежным, как в недавнем прошлом, резюмирует издание.

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