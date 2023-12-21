МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Кабмин открыл для себя "много интересного" после аудита организации, Совет Федерации ждет решения правительства, направленного на то, чтобы "Почта Россия" с 2024 года работала четко и без проблем, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Почта России" не воюет с маркетплейсами, заявили в компании

"Правительство провело аудит финансово-хозяйственной деятельности "Почты России", я знаю результаты этого аудита, поверьте, правительство тоже для себя много интересного открыло. И у нас была договоренность с правительством, что после того, когда будет завершен аудит, правительство выработает такую финансово-экономическую модель, чтобы не лихорадило "Почту России", — сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации.

Спикер Совфеда также отметила, что у нее уже были предварительные встречи с вице-премьером и парламентарии ждут системного решения от правительства, чтобы со следующего года "Почта России" функционировала четко и без сбоев.

25 сентября Матвиенко говорила о "растущей финансовой дыре" в "Почте России". Она задалась вопросом, не идут ли в организации и другие процессы, которые "надо с участием правоохранительных органов или других поправить". Гендиректор "Почты России" Михаил Волков в ответ отмечал, что за полгода организация почти в три раза сократила убыток от операционной деятельности, но ситуация "остается очень напряженной". Он пояснил, что около 27 тысяч отделений расположены в сельских и удаленных населенных пунктах. Большая часть — с отрицательной маржинальностью.