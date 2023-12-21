2023-12-21T15:39:00+03:00
2023-12-21T15:45:26+03:00
2023-12-21T15:39:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231221/842636364.html
Путин оценил работу российских компаний в условиях санкций
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российские компании смогли сохранить ритмичность работы, вопреки санкциям, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер также отметил, что компаниям удалось укрепить... ПРАЙМ, 21.12.2023
новости, финансы, экономика, санкции, компании, россия, путин
https://cdnn.1prime.ru/images/84256/95/842569533.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84256/95/842569533.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84256/95/842569532.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84256/95/842569532.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84256/95/842569520.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84256/95/842569520.jpg
https://1prime.ru/transport/20231221/842634981.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Российские компании смогли сохранить ритмичность работы, вопреки санкциям, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер также отметил, что компаниям удалось укрепить логистику, найти отечественную замену некоторым иностранным материалам, в особенности, комплектующим.
"Российская экономика прошла через период адаптации к изменившимся внешним условиям", — подчеркнул президент страны.
Российский лидер особенно отметил рост обрабатывающей промышленности, который достиг 7,4 процента. Кроме того, рост инвестиций составил десять процентов. Приток капиталовложений в отрасль достиг в период с января по сентябрь 12,2 процента.
Путин также призвал закрепить позитивную динамику инвестиций, а также обеспечить растущий спрос внутреннего рынка достаточным предложением по широкому ряду товаров.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что российская промышленность адаптировалась к новым вызовам и демонстрирует рост, а перед страной открываются широкие возможности для международного промышленного взаимодействия.