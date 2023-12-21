МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Российские компании смогли сохранить ритмичность работы, вопреки санкциям, заявил президент России Владимир Путин. Путин призвал реализовать планы в сфере строительства в полном объеме

Российский лидер также отметил, что компаниям удалось укрепить логистику, найти отечественную замену некоторым иностранным материалам, в особенности, комплектующим.

"Российская экономика прошла через период адаптации к изменившимся внешним условиям", — подчеркнул президент страны.

Российский лидер особенно отметил рост обрабатывающей промышленности, который достиг 7,4 процента. Кроме того, рост инвестиций составил десять процентов. Приток капиталовложений в отрасль достиг в период с января по сентябрь 12,2 процента.

Путин также призвал закрепить позитивную динамику инвестиций, а также обеспечить растущий спрос внутреннего рынка достаточным предложением по широкому ряду товаров.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что российская промышленность адаптировалась к новым вызовам и демонстрирует рост, а перед страной открываются широкие возможности для международного промышленного взаимодействия.