ТАШКЕНТ, 21 дек — ПРАЙМ. Товарооборот России с Узбекистаном по итогам 2023 года превысит 10 миллиардов долларов, стоит задача удвоить взаимную торговлю к 2030 году, заявил журналистам торговый представитель РФ в республике Константин Злыгостев. Си Цзиньпин заявил о выполнении задачи по увеличению товарооборота РФ и КНР

"Динамика по росту товарооборота позитивная. В прошлом году, как вы отметили, 9,3 миллиарда долларов, в этом году уверены, что преодолеем отметку в 10 миллиардов долларов", — сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о прогнозах показателя торговли между двумя странами в 2023 году.

Торгпред отметил, что стороны поставили задачу – к 2030 году, как минимум, удвоить товарооборот и выйти на отметку в 20 миллиардов долларов.

"А если говорить о том, какие механизмы достижения этой цели, то мы видим, что растёт российские экспорт в Узбекистан, в первую очередь, речь о высокотехнологичной промышленной продукции. Разумеется там есть поставки и металлов и сельхозпродукции. Мы наблюдаем рост практически по всем показателям продукции химпрома", — уточнил Злыгостев.

По его данным, также высокими темпами увеличиваются поставки традиционных товаров из Узбекистана в Россию — в первую очередь, текстильной и плодоовощной продукции.

По данным узбекистанского агентства статистики, Россия удерживает второе место после Китая в списке основных внешнеторговых партнеров Узбекистана: в январе-ноябре 2023 года, торговый оборот между двумя странами увеличился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – до 8,867 миллиарда долларов.