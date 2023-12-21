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Правительство одобрило проект об иностранных исследовательских компаниях
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Правительство поддержало концепцию законопроекта об иностранных исследовательских компаниях, сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин. "Правительство поддержало концепцию нашего... ПРАЙМ, 21.12.2023
экономика, новости, компании, россия, правительство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Правительство поддержало концепцию законопроекта об иностранных исследовательских компаниях, сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин.
"Правительство поддержало концепцию нашего законопроекта об иностранных исследовательских компаниях, которые продолжают беспрепятственно собирать детальные данные об экономике нашей страны… Но есть у кабмина и замечания, которые депутатам рекомендуют учесть. Уже начали обсуждать их с коллегами, не исключаю, что часть замечаний успеем внести уже к первому чтению законопроекта", — написал он в своем Telegram-канале.
Проект был внесён в Госдуму в июне. Как отмечает Горелкин, одно из требований законопроекта — это хранение и обработка собранных данных на территории РФ при использовании российского ПО.
"Полагаем, что такая мера станет дополнительным барьером для утечки чувствительно важной для государства информации. Но главное — это, конечно, российский контроль. Учитывая положительный отзыв, думаю, что скоро мы наведем порядок в этом вопросе", — добавил депутат.