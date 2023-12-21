Белоусов: экспорт России в Китай 2023 году превысит рекордные 110 млрд долларов
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Экспорт России в Китай в текущем году достигнет рекордных значений – более 110 миллиардов долларов, сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
"По объемам торговли с Китаем вышли на исторический максимум. По итогам текущего года российский экспорт в Китай достигнет рекордных значений – более 110 миллиардов долларов. А общий товарооборот России и Китая – 210 миллиардов долларов", — сказал Белоусов, выступая на заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам у президента.
Он также указал, что идет наращивание объемов поставок в страны Евразийского экономического союза и в Арабские страны.
В целом, по словам первого вице-премьера, величина экспортных поставок из России на рынки дружественных стран в 2023 году превысила 360 миллиардов долларов (рост на 60% по сравнению с 2021 годом в физическом выражении).
При этом рост объемов несырьевого неэнергетического экспорта в физическом выражении на рынки дружественных стран составил более 20% к 2021 году.
Также он сообщил, что правительство завершает разработку стратегии развития внешнеэкономической деятельности РФ на период до 2030 года. Проект документа на прошлой неделе был рассмотрен на стратегической сессии кабмина, и планируется, что будет утвержден до 1 марта 2024 года.
"Реализация стратегии должна обеспечить устойчивое закрепление на новых рынках для полноценной реализации внешнеэкономического потенциала России; сформировать сеть партнерств с дружественными странами; обеспечить технологическую кооперацию в целях модернизации промышленно-технологической базы; сформировать эффективную многостороннюю инфраструктуру поддержки внешнеэкономических связей", — пояснил он.
https://1prime.ru/state_regulation/20231221/842638813.html