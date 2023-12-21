МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Экспорт России в Китай в текущем году достигнет рекордных значений – более 110 миллиардов долларов, сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Россия и Китай будут считать торговлю в нацвалютах, заявил Чернышенко

"По объемам торговли с Китаем вышли на исторический максимум. По итогам текущего года российский экспорт в Китай достигнет рекордных значений – более 110 миллиардов долларов. А общий товарооборот России и Китая – 210 миллиардов долларов", — сказал Белоусов, выступая на заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам у президента.

Он также указал, что идет наращивание объемов поставок в страны Евразийского экономического союза и в Арабские страны.

В целом, по словам первого вице-премьера, величина экспортных поставок из России на рынки дружественных стран в 2023 году превысила 360 миллиардов долларов (рост на 60% по сравнению с 2021 годом в физическом выражении).

При этом рост объемов несырьевого неэнергетического экспорта в физическом выражении на рынки дружественных стран составил более 20% к 2021 году.

Также он сообщил, что правительство завершает разработку стратегии развития внешнеэкономической деятельности РФ на период до 2030 года. Проект документа на прошлой неделе был рассмотрен на стратегической сессии кабмина, и планируется, что будет утвержден до 1 марта 2024 года.

"Реализация стратегии должна обеспечить устойчивое закрепление на новых рынках для полноценной реализации внешнеэкономического потенциала России; сформировать сеть партнерств с дружественными странами; обеспечить технологическую кооперацию в целях модернизации промышленно-технологической базы; сформировать эффективную многостороннюю инфраструктуру поддержки внешнеэкономических связей", — пояснил он.