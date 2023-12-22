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Иностранцы смогут временно использовать бумажные документы при госзакупках
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Сенаторы одобрили закон, который позволит иностранным участникам госзакупок временно — до признания их электронных подписей — использовать бумажный документооборот. Изменения в... ПРАЙМ, 22.12.2023
финансы, экономика, новости, россия, совфед, документы, госзакупки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который позволит иностранным участникам госзакупок временно — до признания их электронных подписей — использовать бумажный документооборот.
Изменения в закон о контрактной системе в сфере госзакупок разработаны Минфином России. Они дадут возможность иностранным лицам исполнять заключенные контракты, а также подавать жалобы для защиты своих прав.
Сейчас на всех этапах жизненного цикла госзакупок в РФ внедрен электронный документооборот. Однако им не могут воспользоваться иностранные участники закупок, которые не получали российскую квалифицированную электронную подпись. Иностранные же квалифицированные электронные подписи в настоящее время в России не признаются.
В связи с этим закон позволяет иностранным участникам госзакупок использовать бумажные документы при исполнении контракта и взаимодействии с контрольными органами при обжаловании результатов закупок. Как поясняли ранее в Минфине, такое послабление будет действовать временно — до завершения процедур признания в России электронных подписей иностранных государств, в том числе стран ЕАЭС.
Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением других ном, для которых установлен иной срок.