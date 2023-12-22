МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон о продлении срока приведения учредительных документов юрлиц из новых регионов в соответствие с законодательством РФ. СФ упростил переход резидентов ряда регионов на налоговый мониторинг

Предусматривается продление срока приведения учредительных документов в соответствие с законодательством РФ. В том числе, при первом внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ): юридическими лицами, находящимися на день принятия в РФ на территориях ДНР и ЛНР — до 31 декабря 2024 года и юридическими лицами, находящимися на день принятия в Россию на территориях Запорожской и Херсонской областей — 30 июня 2025 года.

Также до 31 декабря 2024 года в отношении юридических лиц, сведения о которых не внесены в соответствующие реестры и которые созданы и велись в соответствии с нормативными правовыми актами ДНР и ЛНР (распространяется на правоотношения с 30 июня 2023 года) и Запорожской и Херсонской областей, говорится в сопроводительных материалах к законопроекту.

Кроме того, предусматриваются особенности внесения сведений в ЕГРЮЛ указанными юрлицами в случае, если их учредительные документы содержат указание на то, что они являются акционерными обществами, а также особенности признания акций таких юрлиц акциями российских эмитентов.

Устанавливается, что акции юридических лиц, образованных на территориях ЛНР, ДНР, а также Запорожской области и Херсонской области, регистрация выпусков которых была осуществлена до дня принятия в состав РФ таких субъектов, признаются акциями российских эмитентов при условии государственной регистрации выпуска акций таких эмитентов, номинальная стоимость которых выражена в валюте РФ, Банком России.

Облигации таких юрлиц, государственная регистрация выпусков которых также осуществлена до принятия новых субъектов в состав Российской Федерации, признаются облигациями российских эмитентов при условии приведения ими своих учредительных документов в соответствие с законодательством Российской Федерации.