2023-12-22T11:39:40+03:00
2023-12-22T11:39:40+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231222/842643812.html
ЦБ допустил НПФ "Благосостояние" в систему гарантирования прав
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Банк России допустил негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Благосостояние" в систему гарантирования прав застрахованных лиц, говорится в материалах регулятора. "Банк России... ПРАЙМ, 22.12.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, цб, нпф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Банк России допустил негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Благосостояние" в систему гарантирования прав застрахованных лиц, говорится в материалах регулятора.
"Банк России рассмотрел ходатайство акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Благосостояние" и вынес положительное заключение о соответствии фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц", — говорится в сообщении.
ЦБ РФ, принимая решение, руководствовался положениями закона о гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений.
"Фонд стремится оказывать клиентам комплекс пенсионных услуг — как по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), так и по обязательному пенсионному страхованию (ОПС)", — прокомментировали РИА Новости в фонде.
НПФ "Благосостояние" работает на рынке пенсионных услуг с 1996 года. Фонд реализует корпоративную программу негосударственного пенсионного обеспечения работников холдинга РЖД, также в числе клиентов фонда по негосударственному пенсионному обеспечению – АО "Федеральная пассажирская компания", ООО "Локомотив" и другие компании.