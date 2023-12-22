МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Банк России допустил негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Благосостояние" в систему гарантирования прав застрахованных лиц, говорится в материалах регулятора. ЦБ призвал банки не указывать заниженные ставки по кредитам

"Банк России рассмотрел ходатайство акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Благосостояние" и вынес положительное заключение о соответствии фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц", — говорится в сообщении.

ЦБ РФ, принимая решение, руководствовался положениями закона о гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений.

"Фонд стремится оказывать клиентам комплекс пенсионных услуг — как по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), так и по обязательному пенсионному страхованию (ОПС)", — прокомментировали РИА Новости в фонде.

НПФ "Благосостояние" работает на рынке пенсионных услуг с 1996 года. Фонд реализует корпоративную программу негосударственного пенсионного обеспечения работников холдинга РЖД, также в числе клиентов фонда по негосударственному пенсионному обеспечению – АО "Федеральная пассажирская компания", ООО "Локомотив" и другие компании.