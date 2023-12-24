МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в канун католического Рождества поинтересовался, как украинский конфликт отразился на экономическом состоянии Европы. В ФРГ предложили поднять подоходный налог из-за Украины

"Постоянно высокая инфляция и отсутствие экономического роста, бойкот поставок энергоносителей из России и ее рынка в целом, толпы украинцев, праздно шатающихся по улицам Европы, с пособиями, превышающими пенсии европейцев, дегенеративные политики, кричащие о войне между Украиной и Россией до победы… Европа, привет! Что с тобой, ты совсем больна? С Рождеством!" — написал он в соцсети X.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.