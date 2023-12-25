МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Банк России может начать покупать китайский юань, если цена на нефть марки Brent будет колебаться в пределах 88-90 долларов за баррель, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в беседе с РБК. ЦБ спрогнозировал падение прибыли банков в 2024 году

"Будем мы нетто-продавцом или нетто-покупателем, в значительной степени зависит от цены на нефть. Если цена на нефть останется на нынешнем уровне, то мы будем нетто-продавцом валюты. Если цена нефти будет $88-90 за баррель Brent, то мы можем перейти уже в статус покупателя валюты", — отметила Набиуллина.

С 10 августа и до конца 2023 года Банк России приостановил операции на валютном рынке в связи с ослаблением рубля. Однако Набиуллина заверила, что с 2024 года регулятор вернется к таким операциям и начнет продавать иностранную валюту.

Председатель Центробанка заключила, что, учитывая текущие цены на нефть, регулятор, скорее всего, вернется к продаже иностранной валюты.

Brent (Brent Crude) — эталонный (маркерный) сорт нефти, добываемой в Северном море. Название сорта происходит от одноименного месторождения, открытого в 1970 году.

Brent является одним из основных сортов нефти, торгуемых на международных нефтяных биржах. Цена нефти Brent с 1971 года является основой для ценообразования около 40 процентов всех мировых сортов нефти, в частности, российской нефти Urals.