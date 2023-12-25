МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Германия нарастила свой госдолг до рекордного уровня, пишет турецкая Yeni Şafak. Германия стала тратить на газ больше, даже сократив поставки, сообщили СМИ

После начала СВО страны Запада ввели санкции против России, в том числе в отношении покупки российских газа и нефти. Это спровоцировало энергетический кризис в Германии и проблемы в экономике.

Госдолг ФРГ перед негосударственными учреждениями, включая все основные и дополнительные бюджеты на федеральном уровне, с января 2023 года по сентябрь 2023 года вырос на 85,5 миллиарда (+3,6 процента) до 2,5 миллиарда евро.

Берлину понадобилось больше денег из-за потребности финансировать Украину, а также для покрытия возросших расходов на электроэнергию. На этом фоне в ноябре 2022 года немецкое правительство создало " Фонд экономической стабилизации энергетики", и с его помощью привлекало деньги для того, чтобы "затормозить" цены на газ и электроэнергию.

Задолженность федеральных земель Германии снизилась на 1,4 процента до 8598,5 миллиарда евро, а долг муниципальных образований вырос на 7,6 процента — до 151,5 миллиарда евро.

На данный момент Берлин столкнулся со спиралеобразным энергетическим кризисом, который вызван, в том числе, приостановкой получения газа по газопроводу "Северный поток — 1".

В стране соотношение финансовых мер против энергетического кризиса к национальному доходу составило 7,5 процента.

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