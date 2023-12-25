Yeni Şafak: госдолг Германии стал рекордным из-за энергокризиса
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Германия нарастила свой госдолг до рекордного уровня, пишет турецкая Yeni Şafak.
После начала СВО страны Запада ввели санкции против России, в том числе в отношении покупки российских газа и нефти. Это спровоцировало энергетический кризис в Германии и проблемы в экономике.
Госдолг ФРГ перед негосударственными учреждениями, включая все основные и дополнительные бюджеты на федеральном уровне, с января 2023 года по сентябрь 2023 года вырос на 85,5 миллиарда (+3,6 процента) до 2,5 миллиарда евро.
Берлину понадобилось больше денег из-за потребности финансировать Украину, а также для покрытия возросших расходов на электроэнергию. На этом фоне в ноябре 2022 года немецкое правительство создало " Фонд экономической стабилизации энергетики", и с его помощью привлекало деньги для того, чтобы "затормозить" цены на газ и электроэнергию.
Задолженность федеральных земель Германии снизилась на 1,4 процента до 8598,5 миллиарда евро, а долг муниципальных образований вырос на 7,6 процента — до 151,5 миллиарда евро.
На данный момент Берлин столкнулся со спиралеобразным энергетическим кризисом, который вызван, в том числе, приостановкой получения газа по газопроводу "Северный поток — 1".
В стране соотношение финансовых мер против энергетического кризиса к национальному доходу составило 7,5 процента.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>
https://1prime.ru/state_regulation/20231225/842659980.html