МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Регионы и бизнес ощущают поддержку Российского экспортного центра (РЭЦ) в развитии экспортного потенциала РФ, этот потенциал не снижается, а двигается вперед, и это настоящий подвиг, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Матвиенко поручила подготовить предложения по поддержке участников СВО

"Прежде всего, хочу вам сказать — в постоянном контакте находимся с субъектами Российской Федерации, они все отмечают, что вы оказываете большую помощь, поддержку в развитии нашего экспортного потенциала и регионам, и конкретным экспортёрам. Очень ценят эту работу: она важна особенно сейчас в тех условиях, в которых мы находимся", — сказала Матвиенко на встрече с главой РЭЦ Вероникой Никишиной.

Спикер Совфеда отметила, что, несмотря на трудное для страны время, ожидаемые в экономике результаты говорят, что бизнес "у нас — большие молодцы".

"В тех условиях, в которых мы работаем — это просто подвиг, и только Россия, наверное, могла такой подвиг совершить, ещё раз подтвердив, какой у нас огромный потенциал. Развитие экспорта — очень важная составляющая нашей внешнеэкономической торговли, наших внешнеэкономических связей, и экспортный центр играет очень большую роль. Поэтому мы готовы и дальше продолжить взаимодействие с вами", — добавила парламентарий.

По ее словам, парламентарии готовы продолжить плотное взаимодействие с такими "очень профессиональными людьми", если необходимо "какое-то усиление законодательства, возможно, уточнение нормативной базы". Власти передали Калининграду полномочия по поддержке бизнеса в регионе

Матвиенко также поблагодарила РЭЦ за поддержку женского предпринимательства и женщин-экспортеров — "они тоже очень ценят".

"Мы вместе с вами готовимся теперь уже к четвертому Евразийскому женскому форуму, где тема экономического сотрудничества, взаимодействия будет, безусловно, в повестке нашего общения — экономического сотрудничества независимого, без всяких ограничений, без всякой политизации", — сказала председатель Совфеда.

Она добавила, что взаимовыгодное сотрудничество — "такой наш боевой штык".

"Надеюсь, что мы вместе подготовим хорошую программу. Уже интерес очень большой к форуму, много откликов, желающих приехать, поэтому будем напряженно готовиться", — заключила Матвиенко.

Четвертый Евразийский женский форум пройдет в сентябре 2024 года в Санкт-Петербурге, сообщила ранее председатель Совета ЕЖФ, сенатор Галина Карелова.