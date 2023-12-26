МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. По итогам 2024 года экономика еврозоны вырастет на 0,6 процента, аналогичный прирост ожидается в регионе и по завершении 2023 года, передает издание Financial Times. Еврозона избежала рецессии в четвертом квартале, заявили в ЕК

По данным издания, в следующем году ВВП Евросоюза ожидает стагнация. Издание опросило 48 экономистов, многие из которых подтвердили, что в 2024 году европейская экономика не сможет перейти к существенному росту.

"Мы продолжаем наблюдать постепенное восстановление в 2024 году, а не дальнейшее ухудшение", — сообщил главный европейский экономист BNP Paribas Пол Холлингсворт.

Многие опрошенные отметили, что прогнозы относительно роста ВВП региона в конце следующего года более пессимистичны по сравнению с ожиданиями Европейского центрального банка и Международного валютного фонда, которые прогнозировали рост экономики на 1,2 процента.

В издании отметили, что основным риском для региона может стать динамика цен на топливо. Ранее Организация экономического сотрудничества и развития предсказала рост экономики еврозоны на 0,6 процента к концу 2023 года, а Европейская комиссия и ЕЦБ понизили свои прогнозы для 2024 года с 1 до 0,8 процента.