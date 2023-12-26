2023-12-26T12:20:55+03:00
2023-12-26T12:20:55+03:00
2023-12-26T12:20:55+03:00
2023
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Эксперты предрекли стагнацию экономике Европы
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По итогам 2024 года экономика еврозоны вырастет на 0,6 процента, аналогичный прирост ожидается в регионе и по завершении 2023 года, передает издание Financial Times. По данным... ПРАЙМ, 26.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. По итогам 2024 года экономика еврозоны вырастет на 0,6 процента, аналогичный прирост ожидается в регионе и по завершении 2023 года, передает издание Financial Times.
По данным издания, в следующем году ВВП Евросоюза ожидает стагнация. Издание опросило 48 экономистов, многие из которых подтвердили, что в 2024 году европейская экономика не сможет перейти к существенному росту.
"Мы продолжаем наблюдать постепенное восстановление в 2024 году, а не дальнейшее ухудшение", — сообщил главный европейский экономист BNP Paribas Пол Холлингсворт.
Многие опрошенные отметили, что прогнозы относительно роста ВВП региона в конце следующего года более пессимистичны по сравнению с ожиданиями Европейского центрального банка и Международного валютного фонда, которые прогнозировали рост экономики на 1,2 процента.
В издании отметили, что основным риском для региона может стать динамика цен на топливо. Ранее Организация экономического сотрудничества и развития предсказала рост экономики еврозоны на 0,6 процента к концу 2023 года, а Европейская комиссия и ЕЦБ понизили свои прогнозы для 2024 года с 1 до 0,8 процента.