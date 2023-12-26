МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Иностранные наемники на Украине начинают покидать поле боя и уезжают домой, пишет сербская "Политика". Солдаты неудачи. Стало известно о судьбе иностранных наемников на Украине

Многие уезжают потому, что не получили обещанного вознаграждения. Но есть и другая причина — они почувствовали, что Запад теряет интерес к конфликту и теперь быть наемником на Украине не так и здорово: русские наступают, и риски для жизни возросли.

Большая часть иностранных боевиков перед Рождеством отправились к себе домой: в Канаду, Австралию, Францию, Голландию. Некоторые пишут в соцсетях, что им не нравится, как объясняют отсутствие вознаграждения: "Запад остановил помощь Украине".

Иностранные "солдаты удачи" гибнут в боях наряду с украинцами. Канадские наемники в беседе с журналистами рассказывали, что ВСУ все труднее удерживать позиции, поскольку западные союзники снижают уровень поддержки конфликта. Один из канадцев так и говорит, что потеря интереса Запада к российско-украинскому конфликту и есть главная цель Владимира Путина.

Канадский наемник сказал, что по мнению, бои на фронте Восточной Украины в этом году больше похоже на то, что происходило во времени Первой мировой войны: окопные бои напоминают средневековую осаду, когда враги бьют по друг другу изо всех калибров. О современности напоминают лишь дроны, которые мешают солдатам вести огонь и выполнять необходимые маневры. СМИ: финн перед гибелью отправил с Украины загадочное послание

Свои деньги "наемники" получают как иностранные солдаты ВСУ: около тысячи долларов в месяц, а также бонусы, которые удваивают или утраивают доход в зависимости от того, сколько времени они проводят на боевых позициях. Офицеры получают намного больше.

Правда многие расходы приходится оплачивать из своего кармана, например, содержание автомобиля, на котором они попадают на передовую. Много наемников сами покупают средства индивидуальной защиты, снайперские прицелы и другое снаряжение. Это обходится в тысячи долларов. Бизнес на крови. В Испании рассказали, как готовят наемников для ВСУ

Задержки выплат объясняются легко: ВСУ получает деньги из бюджета, который пополняется средствами из США и Европы. А если поддержка Запада падает, то и платить нечем. При этом, если в плен попадет украинский военный, то у него есть права и его нельзя осудить. В отношении иностранного наемника, напротив, можно возбудить уголовное дело, и тогда он получит тюремный срок.

То есть риски иностранных бойцов значительно выше. А так как и деньги они перестали получать, то и предпочитают уезжать из Украины. Как говорится, "нет денег — нет музыки".

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