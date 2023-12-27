МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Увеличение морских и автомобильных перевозок в числе прочего повлияло на рост товарооборота России с Китаем, заявил временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов. Мантуров сообщил о новом рекорде по товарообороту России и Индии

В интервью газете "Коммерсант" он отметил, что, по данным российской стороны, по итогам 11 месяцев 2023 года торговый оборот с Китаем составил 201 миллиард долларов, а по данным китайской стороны — 218 миллиардов.

"В любом случае и по тем, и по другим данным статистики оборот превысил 200 миллиардов долларов. Мы оцениваем, что в целом по году будет порядка 220-225 миллиардов долларов, а китайские товарищи ждут, что будет около 230 миллиардов долларов. В таком росте есть и роль таможни: это, в частности, работа в пунктах пропуска", — сообщил Давыдов.

При этом, по его словам, если в целом разложить рост товарооборота с Китаем на составляющие и выявить его причины, то "это будет увеличение морских и автомобильных перевозок". "За прошедшие полтора года порт Владивосток стал главным портом России с точки зрения грузового товарооборота. А вот по железным дорогам рост более скромный. Это связано с ограниченной пропускной способностью Восточного полигона — просто физически уже на пределе находимся", — добавил он.

"На переговорах назывались цифры на ближайшую перспективу — рост товарооборота между Россией и Китаем до 300 миллиардов долларов. Может быть, к 2030 году мы действительно выйдем на такие объемы, но важно, чтобы это были те товары, которые действительно способствуют развитию экономик обеих стран", — отметил Давыдов.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ранее поставили задачу удвоить товарооборот двух стран, доведя его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году. По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.

В середине декабря вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что Россия выходит на четвертое место по товарообороту с Китаем. По его словам, можно с уверенностью говорить, что к 2030 году планка в 300 миллиардов долларов представляется вполне достижимой.