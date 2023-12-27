Азаров: мобилизация 500 тысяч человек нужна Киеву для получения денег от Запада
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Мобилизация 500 тысяч человек требуется киевскому режиму, чтобы потребовать от Запада новую помощь, считает экс-премьер Украины Николай Азаров.
Он отметил, что сейчас уже никто не скрывает главную задачу Киева — мобилизовать полмиллиона украинцев и сделать все, чтобы все, кто подходит по возрасту, под нее попали. Зеленский это подтвердил на своей пресс-конференции, добавил Азаров
"Думаю, Зеленскому это надо, чтобы пробивать и деньги, и вооружение у Запада. Видите, мы, мол, собираем полумиллионную армию. Ее надо обмундировать, ее надо вооружить. Это огромные затраты, расходы", — написал он в соцсети Facebook*.
По мнению Азарова, Украине вряд ли удастся мобилизовать столько людей. "По всем моим расчетам, которые я сделал, 500 тысяч человек вряд ли удастся мобилизовать. Я в это не верю. Может, мобилизуют 250-300 тысяч человек", — подчеркнул он.
Экс-премьер также отметил, что даже объявления о новой волне мобилизации вовсе не означают, что призванных людей используют для наступления или прорыва российских линий обороны. Ведь в таком случае Киев лишится указанного количества людей и придет "к полной капитуляции, так как это их последние человеческие ресурсы".
"Украина сворачивает самоубийственное контрнаступление. Нового контрнаступления не будет, это уже совершенно очевидно. Ясно, что киевским режимом принята стратегия о сохранении той линии, на которой они сейчас находятся, или стратегия небольших тактических отступлений. Наступающий 2024 год они будут планировать как оборонительный вариант без особых авантюр, и это доставит большие проблемы", — считает он.
Зеленский в ходе пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк накануне заявлял, что денег на мобилизацию 500 тысяч человек у Киева нет.
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https://1prime.ru/state_regulation/20231227/842681853.html