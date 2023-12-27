МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Мобилизация 500 тысяч человек требуется киевскому режиму, чтобы потребовать от Запада новую помощь, считает экс-премьер Украины Николай Азаров. "Нелогично и жестоко". На Украине жалуются на тяготы военного положения

Он отметил, что сейчас уже никто не скрывает главную задачу Киева — мобилизовать полмиллиона украинцев и сделать все, чтобы все, кто подходит по возрасту, под нее попали. Зеленский это подтвердил на своей пресс-конференции, добавил Азаров

"Думаю, Зеленскому это надо, чтобы пробивать и деньги, и вооружение у Запада. Видите, мы, мол, собираем полумиллионную армию. Ее надо обмундировать, ее надо вооружить. Это огромные затраты, расходы", — написал он в соцсети Facebook*.

По мнению Азарова, Украине вряд ли удастся мобилизовать столько людей. "По всем моим расчетам, которые я сделал, 500 тысяч человек вряд ли удастся мобилизовать. Я в это не верю. Может, мобилизуют 250-300 тысяч человек", — подчеркнул он.

Экс-премьер также отметил, что даже объявления о новой волне мобилизации вовсе не означают, что призванных людей используют для наступления или прорыва российских линий обороны. Ведь в таком случае Киев лишится указанного количества людей и придет "к полной капитуляции, так как это их последние человеческие ресурсы". "Чтобы не потерять больше". Украину призвали не делать опрометчивых шагов

"Украина сворачивает самоубийственное контрнаступление. Нового контрнаступления не будет, это уже совершенно очевидно. Ясно, что киевским режимом принята стратегия о сохранении той линии, на которой они сейчас находятся, или стратегия небольших тактических отступлений. Наступающий 2024 год они будут планировать как оборонительный вариант без особых авантюр, и это доставит большие проблемы", — считает он.

Зеленский в ходе пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк накануне заявлял, что денег на мобилизацию 500 тысяч человек у Киева нет.

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