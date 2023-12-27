МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. При мобилизации 500 тысяч человек экономика Украины столкнется с серьезным вызовом, внутренний потенциал финансирования военных потребностей истощен, считает министр финансов страны Сергей Марченко. ЕС испытывает серьезные противоречия по помощи Украине, заявил Песков

"Теоретически даже мобилизовать 500 тысяч человек — это очень серьезный вызов", — заявил он в эфире YouTube канала украинской версии Forbes.

Он добавил, что пока идет дискуссия о мобилизации, Минфин страны ожидает предложений от генштаба.

"Мы истощили наш внутренний потенциал касаемо финансирования военных потребностей и искусственно увеличить на н-ную сумму миллиардов гривен, так не выйдет, у нас нет этих миллиардов. Если нам придется их найти, нам нужно будет понимать по времени: деньги нужно найти уже сегодня или в марте, апреле. Когда у меня будет картина, можно будет говорить об обеспечении этих потребностей", — пояснил Марченко.

Министр не исключил, что придется изыскивать возможности дополнительных доходов, но пока "рано говорить о цифрах, еще не сформированы потребности со стороны ответственных лиц".

По его словам, Минфин готов найти ресурс, "если это будет обосновано".

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что генштаб ВСУ делал запрос на мобилизацию 500 тысяч украинцев. В понедельник, 25 декабря, в правительство страны поступил соответствующий законопроект. Согласно документу, все военнообязанные должны будут прибыть в военкоматы, вне зависимости от наличия повестки, а также пройти регистрацию для получения электронных повесток. Кроме того, призывной возраст предлагается снизить до 25 лет, а отсрочку для инвалидов третьей группы убрать.

В свою очередь, главком ВСУ Валерий Залужный сообщал, что не делал подобных запросов. Однако он подчеркивал, что его устроит любой способ пополнения рядов украинской армии. По его словам, все граждане Украины должны участвовать в конфликте.