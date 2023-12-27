МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Правительство Великобритании не намерено переходить на имперскую систему измерения в торговле, большинство жителей страны выступили против таких изменений, говорится в заявлении министерства бизнеса и торговли на сайте британского правительства. Британка выиграла в лотерею сотни тысяч фунтов и разочаровалась, пишут СМИ

В 2022 году стало известно, что тогдашний премьер-министр Борис Джонсон намерен вернуть имперские единицы измерения. В этом случае британские магазины, например, начали бы продавать товары унциями и фунтами вместо привычных граммов и килограммов.

"Анализ показал, что 98,7% опрошенных выступили за использование метрических единиц измерения при покупке и продаже товаров либо в качестве основной единицы продажи (как сейчас), либо в качестве единственной единицы продажи (исключительно метрической). После тщательного рассмотрения правительство решило не вводить какое-либо новое законодательство в этом отношении", — сказано в документе.

Консультации по вопросу начались ещё в июне 2022 года и длились несколько месяцев, власти получили около 101 тысячи ответов со стороны общественности. По итогам их анализа правительство установило, что аргументы против перехода к имперской системе измерения перевешивают доводы в пользу таких изменений, в частности, из-за возможной "путаницы среди потребителей, увеличения стоимости для бизнеса и барьеров для международной торговли".

Вместе с этим власти признали, что имперские единицы измерения используются в Британии повсеместно и являются частью культуры, поэтому они выпустили новое руководство для "продвижения осведомлённости и использования" этой системы мер.

Ранее британские власти сообщали, что бутылки вина объемом в пинту (568 мл) впервые появятся на прилавках магазинов Великобритании в 2024 году. Мера направлена на увеличение свободы бизнеса и расширение выбора для потребителей.