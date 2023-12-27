МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин создал, а затем представил в ходе торжественного мероприятия по случаю 130-летия Мао Цзэдуна концепцию китайской модернизации, призванной стать альтернативой западной капиталистической модели, сообщает агентство Bloomberg. Экономисты спрогнозировали замедление роста экономики Китая

Он отметил, что главная задача нации и Коммунистической партии Китая — сделать страну более сильной и "омолодить китайскую нацию на всех фронтах, проводя китайскую модернизацию".

Си Цзиньпин назвал концепцию "делом, переданным от ветеранов-революционеров, включая Мао Цзэдуна, которое теперь стало торжественной исторической ответственностью сегодняшних коммунистов Китая".

По данным агентства, эту концепцию он неоднократно продвигал на различных мероприятиях, отмечая, что она станет альтернативой системам, используемым Западом. Отмечается, что Си Цзиньпин позиционирует себя как продолжателя дела "основателя нового Китая" и связывает свой проект с наследием Мао.