2023-12-27T17:03:56+03:00
2023-12-27T17:25:29+03:00
2023-12-27T17:03:56+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231227/842688653.html
Си Цзиньпин нашел альтернативу западной капиталистической модели
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Председатель КНР Си Цзиньпин создал, а затем представил в ходе торжественного мероприятия по случаю 130-летия Мао Цзэдуна концепцию китайской модернизации, призванной стать... ПРАЙМ, 27.12.2023
экономика, новости, восток, запад, китай, си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/images/84013/63/840136342.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84013/63/840136342.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84013/63/840136341.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84013/63/840136341.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84013/63/840136329.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84013/63/840136329.jpg
https://1prime.ru/global/20231227/842684723.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин создал, а затем представил в ходе торжественного мероприятия по случаю 130-летия Мао Цзэдуна концепцию китайской модернизации, призванной стать альтернативой западной капиталистической модели, сообщает агентство Bloomberg.
Он отметил, что главная задача нации и Коммунистической партии Китая — сделать страну более сильной и "омолодить китайскую нацию на всех фронтах, проводя китайскую модернизацию".
Си Цзиньпин назвал концепцию "делом, переданным от ветеранов-революционеров, включая Мао Цзэдуна, которое теперь стало торжественной исторической ответственностью сегодняшних коммунистов Китая".
По данным агентства, эту концепцию он неоднократно продвигал на различных мероприятиях, отмечая, что она станет альтернативой системам, используемым Западом. Отмечается, что Си Цзиньпин позиционирует себя как продолжателя дела "основателя нового Китая" и связывает свой проект с наследием Мао.