Хуснуллин: рост строительной отрасли в РФ составит 11% с начала 2024 года
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. ХУСНУЛЛИН: РОСТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ СОСТАВИТ 11% С НАЧАЛА 2024 ГОДА
https://1prime.ru/state_regulation/20231228/842694054.html
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. ХУСНУЛЛИН: РОСТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ СОСТАВИТ 11% С НАЧАЛА 2024 ГОДА
https://1prime.ru/state_regulation/20231228/842694054.html
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