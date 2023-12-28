МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Европейские страны готовы импортировать молдавскую продукцию до тех пор, пока это не вредит местным производителям, основной статьей экспорта в ЕС становится рабочая сила, заявил в комментарии РИА Новости бывший замминистра промышленности и торговли, доктор экономических наук Михаил Пойсик. Молдавия оказалась в минусе, присоединившись к санкциям, считает эксперт

Ранее спикер парламента Игорь Гросу заявил, что рынок ЕС заменил Молдавии рынок СНГ, поскольку там около 500 миллионов потребителей.

"Рынок ЕС абсолютно противоположен рынку СНГ, европейцы очень сильно защищают свой рынок. Этот рынок для нас реально закрыт, он открыт только на словах, когда возникает угроза для европейских позиций, то появляются технические барьеры для молдавской продукции. На Западе мы обречены быть рынком рабочей силой", — заявил Пойсик.

Он признал, что две трети объема молдавского экспорта отправляется на рынок Евросоюза. Однако половину этого экспорта составляет продукция из давальческого сырья, еще треть — это примитивное сырье, оставшаяся часть — это вино, сахар, соки и подсолнечное масло. Эксперт отмечает, что Молдавии необходимо развивать наукоемное производство, чтобы создавать продукты с высокой добавленной стоимостью, но "Запад не приемлет такие товары от Молдавии". Из-за этого страна ежегодно теряет людей, которые вынуждены ехать за границу, чтобы получить адекватную плату за квалифицированный труд.

"Восток готов вкладывать инвестиции в Молдавию, чтобы развивать наукоемкое производство и дальше экспортировать его на Запад. Но мы демонстративно портим отношения с Россией, эта ситуация привела к тому, что наше положение становится все хуже. Весь мир борется за рынки, а мы сами уходим с восточного рынка", — подытожил Пойсик.

Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России.

Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.