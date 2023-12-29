МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в декабре вырос до 56,2 пункта с 52,2 пункта в ноябре, говорится в сообщении агентства S&P Global. В Китае упал индекс деловой активности в промышленном секторе

"Индекс деловой активности в декабре составил 56,2 пункта увеличившись с 52,2 пункта в ноябре", — говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в декабре увеличился до 54,6 пункта с 53,8 пункта в ноябре, отмечается в сообщении агентства.

"Сезонно скорректированный индекс S&P Global Russia PMI обрабатывающих отраслей в октябре составил 54,6 пункта в декабре, увеличившись по сравнению с 53,8 пункта в ноябре, что свидетельствует о значительном улучшении состояния дел в производственном секторе. Темпы роста были самыми самым высокими с января 2017 года", — говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.