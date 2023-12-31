МИНСК, 31 дек — ПРАЙМ. Несмотря на введенные Западом санкции и "просадку" мировых рынков в 2023 году, российская и белорусская экономики продемонстрировали уверенный рост, заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов. Путин пошутил о поставках куриных яиц из Белоруссии

"На фоне усиливающейся во всем западном мире турбулентности Союзное государство оставалось настоящим оплотом стабильности. Не сбылось ни одно "пророчество" зарубежных скептиков, критиков и недоброжелателей, которые предрекали нам кризис и упадок. Все сложилось ровно наоборот", — отметил он в новогоднем поздравлении россиянам и белорусам, распространенном пресс-службой российской дипмиссии в Минске.

Дипломат добавил, что "пока коллективный Запад пытается "наскрести по сусекам" десятые доли процента ВВП, экономики РФ и Беларуси показывают уверенный рост в 3,5% в условиях санкций и на фоне явной "просадки" мировых рынков".

"Сегодня, в отличие от переломного 2022 года, речь идет вовсе не о минимизации ущерба, а о долгосрочном планировании с прицелом на развитие инновационных производств, реализацию масштабных прорывных проектов с мощной научной и технической базой. Ярким примером тому служит введенная в строй в ноябре 2023 года первая в Беларуси атомная электростанция, созданная российскими и белорусскими специалистами. И это — только начало", — заявил Грызлов.

Он подчеркнул, что 2023 год подтвердил абсолютную правильность исторического выбора братских народов — развивать интеграцию и укреплять сотрудничество, основанное на общей истории, объединяющих их истинных ценностях, неразрывной духовной и цивилизационной близости. "Результатом нашей совместной работы в уходящем году стала мягкая, но крайне важная смена парадигмы развития. От импортозамещения мы перешли к созданию новой экономики Союзного государства. Россия и Беларусь давно не стремятся никого "догнать" — наоборот, во многих отраслях мы задаем новые мировые стандарты. Задачи становятся все более амбициозными, а горизонты сотрудничества постоянно расширяются", — констатировал дипломат. Белорусские депутаты ратифицировали договор о банковских гарантиях в ЕАЭС

Грызлов отметил, что главная цель союзной интеграции остается неизменной — рост благосостояния и качества жизни россиян и белорусов. Он также обратил внимание, что сегодня Союзное государство переживает настоящий бум торгово-экономической кооперации, стремительно растет внутренний туризм, благодаря синхронизации законодательной базы и упрощению регулирования созданы комфортные условия для развития предпринимательства, множится число ярких совместных проектов в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества.

"Мы многого добились в уходящем году. Практически завершена масштабная трехлетняя работа по реализации 28 союзных программ. В ближайшее время будет утвержден новый интеграционный пакет на 2024-2026 годы. Он включает в себя уже 120 мероприятий, которые охватывают значительно более широкий спектр направлений сотрудничества. Особый упор будет сделан на укреплении культурно-гуманитарных связей", — сказал Грызлов.

Дипломат добавил, что двум странам предстоит решить еще немало задач, но, как показал 2023 год, их постановка все меньше определяется внешними условиями, и все больше — общим осознанным выбором.