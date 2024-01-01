МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Россия с 1 января 2024 года стала председателем в Содружестве Независимых Государств (СНГ), сменив на данном посту Киргизию. В числе ключевых задач на текущий год в Москва видят укрепление авторитета организации, укрепление связей СНГ с некоторыми региональными объединениями, а также совместное противодействие внешним вызовам. Запад не оставляет попыток разобщить страны СНГ, заявил Нарышкин

По словам президента России Владимира Путина, Киргизия за 2023 год провела активную работу в СНГ, и Москва планирует действовать в рамках содружества в тесной координации с бывшим председателем.

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Россия в статусе председателя установила несколько направлений деятельности. По словам Путина, в сфере экономики РФ намерена продолжить работу по более активному переходу на национальные валюты во взаимных расчетах, что "позволит надежнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет государств".

Кроме того, российский лидер отметил важность совместной работы в борьбе с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, коррупцией. Помимо этого, акцент российского председательства будет сделан на расширение культурно-гуманитарных связей, сотрудничество в сфере здравоохранения, науки, образования и спорта.

Как пояснил РИА Новости доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев, важной задачей для Кремля на фоне продолжающейся спецоперации станет укрепление дружественных связей внутри СНГ. Путин заявил о планах расширить расчеты в нацвалютах между странами СНГ

"В условиях, в которых мы находимся, главные усилия будут привязаны к ситуации, связанной с Украиной. Нужно постараться, чтобы страны СНГ были более дружественными. И содействовали решению прежде всего транзитных экономических, энергетических проблем. Чтобы объединение отвечало слову "содружество" в его названии. Это большая и очень тяжелая работа", — отметил эксперт.

ВНЕШНЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Москва намерена "обеспечить сопряжение интеграционных процессов на пространстве СНГ". Речь идет о взаимодействии СНГ с ОДКБ и ШОС в области безопасности и с ЕАЭС в экономической сфере.

"Будем исходить из принципа взаимосвязанности экономик государств СНГ и ЕАЭС, важности синхронизации решений на национальном и евразийском уровне с целью обеспечения устойчивости этих региональных интеграционных объединений в новых реалиях", — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кроме того, на фоне председательства России в 2024 году не только в СНГ, но и в БРИКС Москва намерена помочь странам-членам содружества укреплять связи и с БРИКС.

ВЫЗОВЫ НОВОГО ГОДА

Под вопросом остается будущее Молдавии в СНГ. Власти Молдавии еще с 2022 года говорят о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. К 8 февраля 2024 года завершится выход страны из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила, что ассамблее это никакого урона не нанесёт, она продолжает работать, но выход Кишинева — это "огромная потеря для самой Молдовы". Молдавия в составе СНГ не имеет большой ценности для России, заявил Путин

Несмотря на желание денонсировать ряд договоров, выходить из зоны свободной торговли СНГ Кишинев не хочет, чтобы не терять важные экономические связи. "Молдавия добровольно не покинет ни один рынок", — отмечали власти страны, добавив при этом, что Кишинев продолжит денонсацию соглашений с содружеством, которые им кажутся "неэффективными".

После событий в Нагорном Карабахе осенью 2023 года и установления Азербайджаном окончательного контроля над ранее спорными территориями премьер-министр Армении Никол Пашинян не приехал на ряд встреч, в том числе и на саммит СНГ в Киргизии. При этом президент России Владимир Путин отмечал, что причины отсутствия Пашиняна "вполне понятны", и добавил, что в его понимании "никуда Армения из СНГ не уходит". Уже в конце декабря премьер Армении посетил неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге, на полях которого пообщался в том числе и с лидером Азербайджана Алиевым.

В марте 2024 года исполнится 10 лет, как Киев приостановил свое членство в СНГ. На фоне продолжающегося конфликта на Украине в предстоящий год ожидать ее возвращения к активному участию в СНГ не приходится. Но, как отметил на саммите в Киргизии Путин, Украина в полном формате никогда и не присоединялась к содружеству, так как киевские власти не ратифицировали основополагающие документы СНГ.

Несмотря на трудности с рядом стран, устойчивость и перспективы СНГ не вызывает сомнений, считает Андрей Суздальцев.

"Нужно сделать участие в СНГ более взаимовыгодным для его членов. Настолько взаимовыгодным, чтобы соседи посмотрели на нас с завистью", — добавил он, комментируя цели российского председательства.

МЕРОПРИЯТИЯ В 2024 ГОДУ

Традиционный саммит СНГ планируется провести 8 октября в Москве. Еще одним мероприятием, которое соберет глав государств в России, может стать неформальная предновогодняя встреча лидеров в Санкт-Петербурге, которая стала уже традицией руководителей стран СНГ.

Помимо саммитов ожидается насыщенная программа, которая включает порядка 150 различных мероприятий.

Председательство в СНГ в 2025 году перейдет к Таджикистану. Москва намерена работать в координации с Душанбе, чтобы в рамках содружества обеспечить преемственность в реализации инициатив.