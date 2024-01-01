МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Украина недополучила около восьми миллиардов гривен (210,6 миллиона долларов) в декабре из-за блокады западных границ, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. На Украине раскрыли планы по приватизации на 2024 год

"Снова потери из-за блокирования границ нашими соседями, где-то восемь миллиардов гривен за декабрь", — написал Железняк в своем Telegram-канале.

Он отметил, что международная помощь в бюджет Украины в декабре составила около пяти миллиардов долларов.

Более месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей.

Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.