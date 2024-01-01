МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Кремль 1 января опубликовал на своем официальном сайте Концепцию председательства России в СНГ в 2024 году. Отмечается, что председательство будет направлено на обеспечение преемственности и дальнейшее укрепление Содружества, а также на развитие сотрудничества с дружественными странами и международными объединениями, в том числе ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, БРИКС, АТЭС. Молдавия в составе СНГ не имеет большой ценности для России, заявил Путин

При этом председательство будет осуществляться в соответствии с Концепцией дальнейшего развития СНГ, Стратегией экономического развития СНГ на период до 2030 года и другими основополагающими и программными документами Содружества.

ЭНЕРГЕТИКА

Согласно Концепции, приоритетными задачами в сфере энергетики в период российского председательства будут являться обеспечение энергетической безопасности, эффективное использование энергетических ресурсов и возможностей международной торговли ими для повышения конкурентоспособности национальных экономик, обеспечение научно-технологического развития отраслей топливно-энергетического комплекса государств-участников СНГ, развитие низкоуглеродной энергетики, а также углубление сотрудничества в области подготовки специалистов.

РАСЧЕТЫ В НАЦВАЛЮТАХ

Россия в период председательства направит усилия на расширение использования национальных валют во взаимных расчетах и формирование независимой от третьих сторон расчетной инфраструктуры, включая установление прямых корреспондентских связей между банковскими организациями и интеграцию трансграничных платежных механизмов", сказано в Концепции. Запад не оставляет попыток разобщить страны СНГ, заявил Нарышкин

"Планируется также проработать практические аспекты обеспечения бесперебойного обслуживания внешнеторговых контрактов, цифровизации финансовых рынков и платежной инфраструктуры, расширения взаимодействия в области платежно-расчетных отношений, в том числе в части организации взаимного приема национальных платежных карт", — говорится в документе.

ЕДИНЫЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ РЫНОК

Согласно Концепции, Россия в период своего председательства будет способствовать формированию единого агропромышленного рынка в целях бесперебойного обеспечения стран Содружества качественными продуктами питания и достижения объединением лидирующих позиций в области продовольственной безопасности, наращивания научно-технического и инновационного потенциала в агропромышленном комплексе, расширения взаимных поставок сельскохозяйственной техники.

СОТРУДНИЧЕСТВО В ВОЕННОЙ СФЕРЕ

Во время председательства России в СНГ будет углубляться взаимодействие в военной и военно-технической областях, следует из Концепции.

"На основе положений Концепции военного сотрудничества до 2025 года и Программы сотрудничества в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2021-2025 годы планируется углублять взаимодействие в военной и военно-технической областях", — сказано в документе.

Отмечается, что усилия будут сосредоточены на реализации принятых в СНГ долгосрочных программ по развитию совместных систем военного назначения, расширении сотрудничества по вопросам военно-профессиональной подготовки военнослужащих, военного образования, науки, культуры, спорта и другим направлениям многостороннего военного сотрудничества.

"Значительное внимание будет уделено совместной работе в области военно-патриотического воспитания и популяризации общих духовно-нравственных ценностей", — отмечается в Концепции. Путин заявил о планах расширить расчеты в нацвалютах между странами СНГ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ОРГАНОВ СНГ

Согласно Концепции, совершенствование деятельности органов СНГ и повышение их эффективности является отдельной задачей во время председательства России.

"Повышенное внимание будет уделяться укреплению роли Совета постоянных полномочных представителей при уставных и других органах Содружества, а также отраслевых органов сотрудничества", — сказано в документе.

Кроме того, РФ во время председательства будет активно развивать механизмы взаимодействия между судебными и правоохранительными органами стран-участниц по вопросам защиты личных, имущественных и неимущественных прав граждан.

ЕДИНОЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Страны-участницы СНГ продолжат работу над созданием единого эпидемиологического пространства для предупреждения вспышек инфекций, говорится в Концепции.

"В области здравоохранения усилия будут направлены на наращивание взаимодействия в борьбе с социально значимыми заболеваниями и инфекционными болезнями, в том числе с учетом опыта, полученного в период пандемии COVID-19", — также отмечается в документе. Токаев раскрыл возможности стран ЕАЭС "накормить мир" сельхозпродукцией

НЕЗАКОННАЯ МИГРАЦИЯ

Страны СНГ продолжат работу по повышению эффективности борьбы с незаконной миграцией, следует из Концепции.

"Продолжится работа по совершенствованию договорно-правовой базы сотрудничества в сфере социально-трудовых отношений, миграции населения, повышению эффективности борьбы с незаконной миграцией", — говорится в документе.

ПРОДВИЖЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И БОРЬБА С ПОПЫТКАМИ ОТМЕНЫ КУЛЬТУРЫ

Согласно Концепции, государства СНГ продолжат работать над проектами по защите, поддержке и продвижению русского языка как языка межнационального общения, а также по запуску практической деятельности международной организации по русскому языку, открытой для присоединения всех стран, разделяющих ее цели и принципы.

Кроме того, будет проводиться борьба с попытками отмены культуры того или иного народа или его вклада в культурное наследие. Она станет важным направлением работы Содружества.

"Важным направлением работы будет противодействие внешнему деструктивному влиянию на культурно-гуманитарное пространство государств — участников СНГ, включая попытки "отмены культуры" того или иного народа или его вклада в мировое культурное наследие", — говорится в документе.